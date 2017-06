Le Parti québécois demande la tenue d'états généraux sur les aînés

Ils ont réclamé la tenue d'états généraux pour nourrir la prochaine politique des aînés, qui sera déposée par le gouvernement Couillard en 2018.

La dernière politique intitulée « Vieillir et vivre ensemble », résultat d'une large consultation menée par l'ancienne ministre libérale Marguerite Blais, date de 2007.

Une loi pour contrer la maltraitance des aînés a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale la semaine dernière, mais elle ne répond pas à tout; beaucoup de choses ont changé en 10 ans, ont maintenu les associations, en point de presse lundi.

Par exemple, le nombre d'heures de service a diminué, alors que les besoins ont augmenté, selon Lise Lapointe, présidente de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ).

La fusion des établissements de santé a entraîné un nivellement vers le bas. La tâche des proches aidants s'alourdit et devient de plus en plus complexe. Plusieurs vivent un appauvrissement en réponse à leur dévouement, a-t-elle poursuivi.

Pour le député péquiste Harold Lebel, il est grand temps de « s'asseoir ensemble, toute la société québécoise » pour reconnaître le vieillissement de la population comme une « richesse » et non un « problème ».

Le gouvernement Couillard a justement fait le bilan de la politique « Vieillir et vivre ensemble » lors d'un forum la semaine dernière, rappelle-t-on au bureau de la ministre des Aînés, Francine Charbonneau.

Mais il s'agissait d'un événement de « spécialistes », a dit M. Lebel, qui voudrait que le gouvernement envisage une nouvelle formule où syndicats, municipalités, préposés, infirmières et autres intervenants du milieu pourraient avoir l'occasion de s'exprimer sur la réalité qu'ils vivent sur le terrain.