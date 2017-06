Roody Pierre-Paul et le dur métier de boxeur

Un texte de Michel Chabot

Le parcours n'a pas été de tout repos pour l'athlète de Terrebonne qui n'avait pas envisagé autant de méandres avant d'atteindre le succès.

« On a tous de grosses aspirations quand on commence, on se voit champion du monde mais il faut être réaliste, raconte Pierre-Paul. J’ai commencé avec Ali Nestor dans le temps, comme tout le monde contre des moins bons pour voir comment j’étais, pour m’évaluer. Une fois parti on a vu que j’étais sérieux. »

En moins de deux ans, il se bâtit une fiche de 7 victoires en sept combats, quatre se terminant avant la limite. Mais les modestes bourses de quelque 1000 dollars ne suffisent pas pour payer ses factures et à 28 ans, il est forcé de travailler comme portier dans un bar tout en continuant à s’entraîner.

« Souvent j’ai pensé tout laisser, c’est vraiment dur mais j’ai vraiment une bonne équipe derrière moi et surtout une bonne femme. Elle fait une job exceptionnelle avec moi, elle me remonte toujours quand elle voit que je suis down.

« Ma famille, mon petit garçon, ma petite fille, mon coach Frédéric Laurin, qui ne me flatte pas dans le sens du poil, qui me dit les vraies choses pour me réveiller, les frères Grant qui sont là comme mentors derrière moi. Donc tout est bien placé pour que je sois meilleur. »

Son premier combat « payant », contre Ibrahim Kamal en février 2014, lui rapporte 4000$. Il empoche 6000$ sept semaines plus tard quand il défait Baha Laham par décision unanime, pour enlever le titre de champion continental des Amériques du WBC. Mais de ces bourses, 30% vont à ses hommes de coins. Bref, il ne s'agit pas là d'une avalanche d'argent.

Les principales écuries de boxe montréalaises, ne lui ont pas complètement fermé leurs portes mais elles ne l’ont jamais mis sous contrat. Et parfois, les combats qu’elles lui offraient n’étaient pas à son avantage.

C’était des offres bonnes pour eux, pas pour moi. Ok l’argent était bon donc c’était alléchant mais pas avantageux. Par exemple, on m’a offert de me battre contre Dierry Jean qui sortait d’un championnat du monde donc il était chaud, il était prêt. Et moi je venais de gagner ma ceinture WBC mais j’étais encore jeune dans le sport, je voulais faire mon millage comme il faut donc j’ai refusé ce combat-là. Ça aurait été néfaste pour ma carrière parce que Jean est très talentueux et il était une coche au-dessus de moi dans ce temps-là alors peut-être que je ne serais pas là aujourd’hui. Roody Pierre-Paul

Les boxeurs indépendants, comme l’a longtemps été Pierre-Paul, doivent souvent accepter de faire des concessions pour gagner leur vie. Par exemple, remplacer un boxeur blessé pour affronter un gaucher, dans un délai trop court.

« Il y en a beaucoup qui se font prendre à ce piège-là. Ils sont appelés la semaine même du combat et ils ne sont pas prêts, ils n’ont pas de plan pour leur adversaire. Ils arrivent là gonflés à bloc, ils prennent leur chèque. Ils pensent qu’ils sont prêts et bam, surprise! Et les gars se remettent en question. C’est vite dans la boxe disparaître. »

Père de famille, Roody Pierre-Paul a toujours été prudent.

« Je veux être là pour mes enfants pour ma famille et je veux du succès aussi dans la boxe. »

À 33 ans maintenant, il connaît mieux ses capacités et ses limites et se montre réaliste quant à ses objectifs. Mais après des années à avoir dû se débrouiller seul, il fait maintenant partie de la firme de promotions Rixa.

« Ça fait deux ans que je suis avec eux et ça va super bien, on prend soin de moi, dit le jeune vétéran. Sans contrat j’ai été capable d’avoir une ceinture et d’être dans les tops mondiaux alors avec eux je suis capable d’égaler ça ou de faire mieux encore.

« Comme Francis Lafrenière, d’être dans les tops 10 mondiaux. Dans les 135 livres, y a de bons boxeurs donc on peut aller chercher un combat payant, je serais bien content, tout le monde serait content. »

Duel indigeste

Pierre-Paul (14-3-1, 5 k.-o.) livrera son prochain combat le 10 juin, contre le Mexicain Oscar Barajas (17-4-1, 9 K.-O.). C'est le même homme contre lequel il a livré une nulle il y a un an. Une nulle à saveur de victoire compte tenu du fait qu’il était aux prises avec des problèmes digestifs.

« Je me suis mal réhydraté [après la pesée] et le matin du combat j’ai appelé mon entraîneur pour lui dire que j’étais aux toilettes et que ça n’allait pas bien. »

Il s’est tout de même présenté dans l’arène ce soir-là et tout s’est bien passé au cours des quatre premiers rounds.

« Après, ça commençait à remonter, relate-t-il en faisant des gestes vers son estomac. J’avais l’œsophage plein de vomi, c’était acide. Je l’ai ravalé, je ne voulais pas que l’arbitre voit sinon il aurait pu m’arrêter par K.-O. technique. Moi, il ne faut pas que ça m’arrive alors j’ai continué de me battre avec un tough qui prenait tous mes coups et qui avançait sur moi. Je me suis battu contre moi-même. Ça prenait une force de super-héros pour rester dans le combat. »

Les deux rivaux se retrouveront, vendredi, et le scénario sera cette fois différent, l’espère-t-il.

Il pense que j’étais à mon meilleur donc il va venir gonflé à bloc, en plus un des trois juges lui avait donné la victoire. Selon lui, il a gagné alors il va être prêt mais il va voir que Rude Boy il niaise pas. Roody Pierre-Paul

En effet, Roody Pierre-Paul est un athlète rudement sérieux. Et il veut encore s’améliorer. Sa force de frappe et son explosivité sont parmi les aspects de la boxe sur lesquels il travaillent.

« Je fais tout bien, je pense mais j’aimerais le faire encore mieux pour pouvoir finir mes adversaires, ça fait quand même trois ans que je n’ai pas eu de K.-O. »