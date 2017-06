Le procès de Bill Cosby commence, après des années d’accusations

Âgé de 79 ans, Bill Cosby, qui a confirmé, en avril dernier, être devenu aveugle, était soutenu à son arrivée par Keshia Knight Pulliam, qui interprétait Rudy Huxtable, une de ses filles dans The Cosby Show. Une centaine de journalistes étaient présents pour l’ouverture de ce qui sera un des procès de l’année aux États-Unis.

Le procès devrait durer deux semaines, et le jury devra déterminer si l'acteur américain est coupable ou non d'agression sexuelle sur une Canadienne de 44 ans. Andrea Constand accuse Bill Cosby de l'avoir agressée en 2004 au cours d'une visite qu'elle faisait chez lui. Elle affirme qu'il lui a donné du vin et des pilules, ce qui l'a rendue incapable de se défendre.

Le comédien Bill Cosby Photo : Associated Press/Evan Vucci

Bill Cosby affirme cependant que Mme Constand n’avait pas manifesté sa désapprobation et que la relation était consentante.

Au cours des dernières années, une cinquantaine de femmes ont accusé l’acteur d'agression sexuelle, qui pourrait écoper de 10 ans d'emprisonnement s'il est reconnu coupable. Certaines des agressions remonteraient même jusqu'aux années 60.

Le fil des événements 8 mars 2005

Dans une poursuite, Andrea Constand accuse Bill Cosby de l’avoir agressée en 2004. Novembre 2006

Une entente à l’amiable survient entre Andrea Constand et Bill Cosby. 18 novembre 2014

La mannequin Janice Dickinson déclare que Bill Cosby l’aurait violée en 1982, mais qu’elle n’a jamais rapporté l’incident à la police. 19 novembre 2014

Dans une entrevue vidéo accordée par Bill et Camille Cosby à l’Associated Press, l’acteur refuse de commenter les allégations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui, et demande au journaliste de ne pas utiliser ce commentaire. 6 décembre 2014

La police de Los Angeles annonce qu’elle a ouvert une enquête sur Bill Cosby. 27 juillet 2015

La une du New York Magazine présente les portraits de 35 femmes qui affirment avoir été agressées par Bill Cosby. 24 mai 2016

Une juge de la Pennsylvanie confirme que Bill Cosby subira un procès criminel pour agression sexuelle.

La défense de Bill Cosby

La défense de Bill Cosby, dirigée par Angela Agrusa, a souligné des incohérences dans les dépositions d'Andrea Constand. Après avoir affirmé n’avoir jamais été seule avec le comédien avant ou après les événements, Andrea Constand a admis avoir vu Bill Cosby plusieurs fois en tête à tête, dont chez lui.

Andrea Constand a également conclu un accord à l’amiable dans une procédure civile en 2006 avec Bill Cosby.

Le témoignage d’une autre victime présumée

Le juge Steven O'Neill a accepté qu’une autre victime présumée de Bill Cosby témoigne au procès. Son identité n’a pas été révélée, et elle affirme avoir été agressée dans des conditions semblables en 1996.

Un épisode de l'émission « The Cosby show ». Photo : Associated Press/NBC

Bill Cosby a confirmé qu’il ne témoignerait pas lors de son procès. S'il était acquitté, d’autres accusations actuellement en cours au civil pourraient mener à la tenue d'autres procès.

Grâce à la série I Spy durant les années 1960 et, surtout, à la sitcom The Cosby Show, qui a connu un énorme succès de 1984 à 1992, Bill Cosby est devenu une célébrité de la télévision américaine.