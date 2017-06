Murray passe en quarts de finale à Paris

Après une préparation inquiétante sur terre battue, le finaliste sortant vient de remporter son quatrième match de suite, autant que lors de ses trois précédents tournois à Rome, Madrid et Barcelone.

À Paris, il a la régularité d'un métronome puisqu'il jouera contre le Japonais Kei Nishikori ou l'Espagnol Fernando Verdasco son sixième quart de finale d'affilée.

Contre le jeune Russe de 21 ans, qui restait sur deux performances face au Tchèque Tomas Berdych et à l'Américain John Isner, Murray a rendu une copie très propre.

Il ne s'est pas contenté de limiter l'impact du géant moscovite (1,97 m/6 pi 5 po) au service (un as). Il a aussi commis peu de fautes directes (14) et n'a laissé que deux balles de bris à son adversaire.

Il a par ailleurs gagné davantage de points avec es deuxièmes balles qu'avec ses premières, ce qui prouve sa solidité au service.

Ses premiers mots, après le match, l'Écossais les a adressés aux victimes des récents attentats de Londres et de Manchester. « C'était une terrible tragédie à Londres et aussi à Manchester il y a quelques semaines. Paris a également eu des problèmes ces dernières années. Mes pensées et mes prières, comme les vôtres j'en suis certain, vont vers les victimes », a-t-il dit.

[Les attentats] ont touché une grande partie de l'Europe et du monde. J'apprécie que vous continuiez à venir nous voir et je suis reconnaissant de pouvoir continuer à jouer devant vous. Andy Murray

Berdych remercie son entraîneur

Tomas Berdych, 14e mondial, a décidé de se séparer de son entraîneur croate Goran Ivanisevic après son humiliante élimination en trois manches au deuxième tour contre Khachanov.

« Goran et moi ne travaillerons plus ensemble, a indiqué le Tchèque de 31 ans. J'ai apprécié [notre] parcours et nous resterons de grands amis », a ajouté l'ancien 4e joueur mondial.

Finaliste à Wimbledon en 2010, Berdych avait recruté Ivanisevic en août 2016, dans le but de remporter un premier tournoi du grand chelem.

Avec les conseils du Croate, vainqueur des Internationaux de Grande-Bretagne en 2001, Berdych a remporté un seul titre sur le circuit à Shenzhen (Chine) en octobre 2016. Il est en outre sorti du top 10, pour la première fois en près de sept ans, le 30 janvier 2017.

Goffin veut revenir à Wimbledon

Le Belge David Goffin, qui s'était blessé à la cheville droite la semaine dernière lors de son match de troisième tour face à l'Argentin Horacio Zeballos, espère reprendre la compétition à Wimbledon.

« Aujourd'hui, nous savons qu'une convalescence de deux semaines est nécessaire, ce qui nous laisse espérer une reprise à Wimbledon (à partir du 3 juillet) », indique l'entourage du 12e joueur mondial dans la presse belge.

Le Liégeois s'était tordu la cheville droite en se prenant le pied dans une bâche en fond de court. Il souffre d'un oedème, mais pas d'un arrachement osseux ni de déchirure des ligaments.