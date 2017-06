Gala Québec Cinéma : Xavier Dolan et Juste la fin du monde favoris

Primé à Cannes l’an passé, aux César en février dernier et aux Prix Écrans canadiens en mars, Xavier Dolan pourrait connaître ce soir un triomphe québécois. Juste la fin du monde, récit de la visite sous tension d’un fils atteint du sida dans sa famille, est en effet arrivé en tête des nominations en avril (cité 12 fois), à égalité avec l’histoire d’amour en Arctique de Kim Nguyen, Two Lovers and a Bear.

Xavier Dolan lors de la cérémonie des César 2017 Photo : Getty Images/Bertrand Guay

Outre ces deux longs métrages, Avant les rues, Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que creuser un tombeau et Les mauvaises herbes concourent au prix Iris du meilleur film. De leur côté, Chloé Leriche (Avant les rues), Louis Bélanger (Les mauvaises herves) et Bachier Bensaddek (Montréal la blanche) accompagnent Xavier Dolan et Kim Nguyen dans la catégorie Meilleure réalisation.

Signe que Juste la fin du monde semble garder une longueur d’avance, Xavier Dolan a commencé sa récolte jeudi soir au Gala des artisans, préambule à la cérémonie de dimanche. Son film a remporté trois prix Iris (meilleure direction de la photographie, meilleure distribution des rôles et film s'étant le plus illustré à l'étranger). Nelly, film inspiré librement de la vie de Nelly Arcan, en a toutefois fait de même.

Mylène MacKay, interprète de la romancière, part d’ailleurs favorite dimanche pour glaner le prix Iris de la meilleure interprétation – Premier rôle féminin. Chez les acteurs, Antoine Olivier Pilon, sacré en 2015 grâce à Mommy, pourrait monter de nouveau sur scène chercher une récompense pour son rôle d’adolescent victime d'intimidation dans 1:54. Gabriel Arcan (Le fils de Jean) est également bien placé.

Mylène MacKay dans le rôle de Nelly Arcan Photo : Les films Séville

La cérémonie, organisée à la Maison de Radio-Canada, débute à 20h. Les actrices Guylaine Tremblay et Édith Cochrane ont été chargées d’animer la soirée.