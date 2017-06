Donaldson sauve les Blue Jays contre les Yankees

Le joueur de troisième but a frappé son sixième circuit de la saison aux dépens du releveur Tyler Clippard (0-3).

Le partant des Blue Jays, Marcus Stroman, a retiré les sept premiers frappeurs à l'affronter avant que Chase Headley ne cogne un simple après un retrait en troisième manche. Il a finalement accordé deux points et cinq coups sûrs en six manches de travail, en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises et de donner un but sur balles.

La recrue des Yankees Aaron Judge a ouvert la marque après avoir frappé un simple après un retrait en quatrième manche. Il a volé le deuxième coussin avant d'atteindre le troisième sur un mauvais relais et de croiser le marbre sur le double de Matt Holliday à la clôture du champ centre.

Holliday a doublé l'avance des Yankees (33-22) en sixième manche en devançant un relais de Devon Travis au premier coussin, évitant ainsi le double jeu puisque des coureurs se trouvaient aux extrémités du losange. Brett Gardner est venu marquer.

Les Torontois, qui tiraient alors de l'arrière 2-0, ont créé l'égalité à la suite d'une claque de deux points de Justin Smoak en sixième. Il s'agissait du premier circuit concédé par le partant des Yankees Luis Severino depuis le 7 mai.

Aaron Loup, Joe Smith (2-0) et Roberto Osuna ont succédé à Stroman au monticule. Osuna a retiré sur des prises Judge, Holliday et Starlin Castro en route vers son 13e sauvetage de la campagne.

Les Blue Jays (28-29) terminent un séjour de 10 matchs à domicile avec une fiche de 7-3. Ils affronteront ensuite les Athletics à Oakland et les Mariners à Seattle.