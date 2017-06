Antoine Griezmann ne laisse pas tomber l'Atlético

Le nom de l’attaquant français, meilleur marqueur de l’Euro l’an dernier, faisait l’objet de nombreuses rumeurs l’envoyant à Manchester United ces dernières semaines.

Il avait même dit dans un entretien télévisé qu’un transfert était « possible », puisque Man U était prêt à verser 100 millions d’euros (152 millions de dollars) en frais de transfert du joueur étoile.

Cependant, lors d’un entretien dans le cadre de l’émission Téléfoot, dimanche, Griezmann a confirmé qu’il restera en Espagne encore au moins une saison, après avoir discuté de son avenir avec les dirigeants du club.

« Toute la saison, j’ai dit que je me sentais bien et que je voulais rester, a rappelé Griezmann. La sanction du TAS est tombée. On ne peut pas recruter. Avec mon conseiller sportif, nous avons décidé de rester. Il y a encore une belle saison à faire, et ensuite, qu’on essaie de recruter de bons joueurs.

« C’est un moment dur pour le club, pour les coéquipiers, a-t-il poursuivi. Ç’aurait été un sale coup de partir dès maintenant. Nous avons parlé avec les dirigeants. Nous serons ensemble de nouveau la saison prochaine. »

Griezmann avait par ailleurs déjà laissé entendre, jeudi dernier, qu’il poursuivrait sa carrière chez les Colchoneros. Il avait publié une photo de lui-même arborant les couleurs de l’Atlético, accompagnée de la mention « Aujourd’hui plus que jamais » et du mot-clic #todosjuntos (tous ensemble), sur les médias sociaux.

L’interdiction de transfert de l’Atlético a été maintenue par le TAS jeudi. Cette sanction, imposée par la FIFA, empêchera l’Atlético de conclure de nouvelles ententes avec des joueurs jusqu’en janvier.

L’Atlético avait ciblé l’attaquant lyonnais Alexandre Lacazette pour remplacer Griezmann dans sa formation.