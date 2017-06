Le singulier trajet d’Oumar Touré jusqu’aux Alouettes

Un texte de Jean St-Onge

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Oumar Touré n’a pas pris l’autoroute vers la Ligue canadienne de football (LCF).

Il n’est venu au football canadien que sur le tard, à la toute fin de son école secondaire.

Touré préférait l’autre football, celui qui se joue avec les pieds. Mais, comme ce sport demandait qu’il s'éloigne rapidement du nid familial pour s'inscrire dans des camps prolongés et pour jouer des matchs aux quatre coins du Québec, ses parents ont dit non.

Oumar Touré s'entretient avec Jean St-Onge

Il s’est alors tourné vers le football canadien comme son frère et, moins de dix ans plus tard, le voici qui cogne à la porte des Alouettes après des passages chez les Griffons de l’Outaouais et le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Seul Québécois sélectionné par les Alouettes lors du dernier repêchage, il arrive à un moment où une période propice se dessine à la position de centre-arrière.

Les Alouettes ont deux vétérans à cette position : Jean-Christophe Beaulieu, un ancien Vert & Or comme Touré, et Jean-Samuel Blanc, un ailier défensif des Carabins de l'Université de Montréal, converti en centre-arrière occasionnel.

De bons mots d'André Bolduc

L’entraîneur des porteurs de ballon André Bolduc estime que Touré pourrait se faire une place rapidement.

« Oumar a vraiment le profil qu’on cherchait : 6 pi 4 po (1,93 m) et 240 lb (108,9 kg). Il bouge bien, il a quand même de bonnes mains. C’est un gars qui est athlétique pour son gabarit. »

L'instructeur André Bolduc nous parle d'Oumar Touré

Parmi les joueurs qui bataillent pour la position de centre-arrière, on retrouve trois joueurs du Vert & Or. Outre le partant Beaulieu et l’aspirant Touré, il y a aussi l’invité Isaac Lauzon.

L’Université de Sherbrooke a longtemps eu une attaque axée sur la passe. Elle a développé plusieurs bons receveurs comme Samuel Giguère et Simon Charbonneau-Campeau.

Mais pour pouvoir établir un bon jeu aérien, il faut une bonne protection et c’est là qu’arrivent des joueurs comme Beaulieu, Touré, Lauzon ou encore Anthony Gosselin, choix de 2e tour du Rouge et Noir d’Ottawa, qui tentera de se faire une place chez les champions de la Coupe Grey.

Si ces joueurs peuvent capter des passes à l’occasion, ils doivent d’abord faire leurs classes sur les unités spéciales et s’assurer de protéger leur quart quand ils sautent sur le terrain en attaque.

C’est ce qu’Oumar Touré a l’intention de faire dès jeudi lorsque les Alouettes seront à Toronto.