Thomas de Gendt remporte la 1re étape du Dauphiné

La première manche, courue autour de Saint-Étienne, s'est échelonnée sur 170,5 km. De Gendt a triomphé avec 44 secondes de priorité sur son plus proche poursuivant, Axel Domont. Le coureur italien Diego Ulissi a rejoint ses deux rivaux sur le podium.

Le peloton comprenant les favoris s'est présenté avec un retard approchant la minute.

De Gendt et Domont se sont extraits d'un groupe de 7 coureurs à 23 kilomètres de la fin de l'étape. Dans la troisième et ultime ascension de la côte de Rochetaillée sur le circuit final, l'éventuel vainqueur s'est détaché du Français.

« J'ai commencé à y croire quand on est arrivés sur le circuit final. On avait presque quatre minutes d'avance et l'écart ne baissait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de plat pour favoriser la poursuite du peloton. J'ai cru de plus en plus en mes chances quand nous nous sommes retrouvés à deux, avec Domont », a indiqué le gagnant.

De Gendt est un habitué des succès obtenus au bout d'une échappée. Le cycliste de 30 ans compte notamment à son palmarès une étape du Tour de France (2016) et une autre du Giro (2013), où il a terminé au 3e rang du classement général.

Chris Froome a de son côté conclu au 15e échelon. Le double tenant du titre à la Grande Boucle est somme toute satisfait de son résultat.

« Pour mon premier jour de course depuis le Tour de Romandie, c'était une bonne étape, sans problème majeur. Nous avons roulé un peu au début, juste pour éviter que l'échappée ne prenne trop de temps », a soutenu le Britannique.

« Mais j'ai eu l'impression que beaucoup d'autres ne voulaient pas contribuer à la poursuite. Thomas de Gendt va certainement tenir le maillot pendant quelques jours. Je m'attends à ce qu'il doive le céder quand on attaquera les grands cols », a prédit le membre de l'équipe Sky.

La deuxième étape, prévue lundi, reliera Saint-Chamond à Arlanc sur un parcours vallonné de 171 kilomètres.