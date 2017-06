Législatives françaises : Lescure en tête en Amérique du Nord

Un texte de Raphaël Bouvier-Auclair

Selon nos informations, Roland Lescure représentant la formation du président Emmanuel Macron aurait obtenu près de 55 % des voix, contre moins de 15 % pour son principal adversaire, le député sortant Frédéric Lefebvre.

Au Canada, Roland Lescure, ancien vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec aurait ainsi obtenu plus de la moitié des votes dans les bureaux de scrutin de Montréal, Ottawa et Toronto, et un peu moins de 50 % à Québec.

Les résultats consultés par Radio-Canada sont préliminaires et l'annonce officielle doit avoir lieu plus tard, puisque dimanche est jour de vote pour les élections législatives sur le territoire français.

Parmi les 577 sièges à l'Assemblée nationale française, 11 sont réservés aux députés des Français résidant à l'étranger. La première circonscription comprend le Canada et les États-Unis.

Deuxième tour le samedi 17 juin

Même si en Amérique du Nord le candidat de la République en marche obtient plus de la majorité au premier tour, un deuxième tour de scrutin sera nécessaire, en raison du faible taux de participation, sous la barre des 25 %.

Dans le cadre des élections législatives, 18 candidats s'affrontaient au premier tour pour devenir représentant de la première circonscription, qui inclut le Canada et les États-Unis.

Lors des élections présidentielles, les Français installés au Canada avaient voté à 89,34 % pour Emmanuel Macron, contre 10,66 % pour son adversaire du Front national, Marine Le Pen.