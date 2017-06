Direction les huitièmes de finale à Roland-Garros pour Pliskova

La Tchèque, qui n'avait jamais remporté plus d'un match à Paris avant la présente édition, a atteint le quatrième tour grâce à un triomphe de 7-5 et 6-1.

La deuxième favorite en l'absence de Serena Williams, sur la touche en raison d'une grossesse, profite d'une portion de tableau plutôt avantageuse depuis le début de la quinzaine française.

Elle n'a effectivement toujours pas affronté une tête de série après trois rencontres, et cette séquence se poursuivra au cours de son prochain duel. Elle se mesurera à Veronica Cepede Royg, 97e raquette mondiale.

L'athlète de grande taille dont le tennis repose sur une grosse première balle a percé en fin de saison 2016 en participant à la finale des Internationaux des États-Unis. Elle avait baissé pavillon devant l'Allemande Angelique Kerber.

Wozniacki en quarts de finale

Caroline Wozniacki (no 11) a été la première joueuse à obtenir son billet pour les quarts de finale. Pour ce faire, la Danoise a montré la porte de sortie à Svetlana Kuznetsova (no 8) 6-1, 4-6 et 6-2.

Wozniacki n'avait plus mis les pieds en quarts de finale à Roland-Garros depuis 2010. Elle a profité des 41 fautes directes de la Russe pour lui infliger 6 bris de service.

Chez les juniors, la Canadienne Carson Branstine (no 8) a été surprise au premier tour par l'Espagnole Paula Arias Manjon. Elle a été éliminée d'entrée de jeu en trois manches de 6-3, 3-6 et 1-6.

