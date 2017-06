Garbine Muguruza et Venus Williams tombent à Paris

La Française, classée 13e tête de série dans sa cour, a surpris Muguruza en trois manches de 6-1, 3-6 et 6-3 malgré un total de 16 doubles fautes.

Mladenovic n'avait jamais atteint le stade des quarts de finale aux Internationaux de France lors de ses huit participations précédentes. Elle tient les promesses de sa bonne préparation des dernières semaines, elle qui a récemment joué deux finales à Stuttgart et Madrid.

Après un départ idéal, elle a surmonté la réaction de Muguruza dans la deuxième manche pour s'imposer en 1 h 59 min. Elle a montré, outre sa frappe de balle, de grandes qualités de combattante face à l'Espagnole.

Mladenovic a maintenant rendez-vous avec Timea Bacsinszky (no 30). La Suisse, qui savoure une troisième présence de suite en quarts de finale, a maîtrisé Venus Williams (no 10) 5-7, 6-2 et 6-1.

L'Américaine a été complètement dominée après une première manche qui laissait présager la poursuite de son parcours.

Karolina Pliskova Photo : La Presse canadienne/Michel Euler

Karolina Pliskova (no 2) a accédé à la deuxième semaine de compétitions à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière à la suite d'une victoire contre l'Allemande Carina Witthöft.

La Tchèque, qui n'avait jamais remporté plus d'un match à Paris avant la présente édition, a intégré le quatrième tour grâce à un triomphe de 7-5 et 6-1.

La deuxième favorite en l'absence de Serena Williams, sur la touche en raison d'une grossesse, profite d'une portion de tableau plutôt avantageuse depuis le début de la quinzaine française.

Elle n'a effectivement toujours pas affronté une tête de série après trois confrontations, et cette séquence se poursuivra au cours de son prochain duel. Elle se mesurera à Veronica Cepede Royg, 97e raquette mondiale.

L'athlète de grande taille dont le tennis repose sur une grosse première balle a percé en fin de saison 2016. Elle avait pris part à la finale des Internationaux des États-Unis, mais avait baissé pavillon devant l'Allemande Angelique Kerber.

Wozniacki en quarts de finale

Caroline Wozniacki (no 11) a été la première joueuse à obtenir son billet pour les quarts de finale. Pour ce faire, la Danoise a montré la porte de sortie à Svetlana Kuznetsova (no 8) 6-1, 4-6 et 6-2.

Wozniacki n'avait plus mis les pieds en quarts de finale à Roland-Garros depuis 2010. Elle a profité des 41 fautes directes de la Russe pour lui infliger 6 bris de service.

La détentrice de 25 titres sur le circuit de la WTA, dont 4 sur la terre battue, rencontrera Jelena Ostapenko au prochain tour. La Lettone a battu l'Australienne Samantha Stosur (no 23) 2-6, 6-2 et 6-4.

Chez les juniors, la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu (no 3) a amorcé le tournoi avec un gain sans équivoque de 6-1 et 6-2 contre la Française Loudmilla Bencheikh.

Moins de veine dans le cas de sa compatriote Carson Branstine (no 8), qui a été surprise au premier tour par l'Espagnole Paula Arias Manjon. Elle a été éliminée d'entrée de jeu en trois manches de 6-3, 3-6 et 1-6.

Autres résultats du troisième tour :