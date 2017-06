De retour à Nashville, les Predators se vengent face aux Penguins

Pekka Rinne a rebondi après deux performances difficiles et il a repoussé 27 rondelles. Le gardien finlandais a été spectaculaire par moments en deuxième période, permettant aux Predators de revenir dans la série.

L'équipe à domicile n'a toujours pas perdu depuis le début de la finale.

Le quatrième affrontement aura lieu lundi soir, toujours au Bridgestone Arena de Nashville.

Rinne a été aidé par ses coéquipiers, qui ont ouvert les écluses au deuxième engagement après avoir donné le premier but de la rencontre dès la troisième minute de jeu.

Les défenseurs Roman Josi et Mattias Ekholm ont mené la charge pour la formation locale. Josi a obtenu un but et deux mentions d'assistance, tandis qu'Ekholm a amassé un but et une aide.

Frédérick Gaudreau, James Neal et Craig Smith ont également touché la cible pour les Predators.

L'attaquant recrue Jake Guentzel a été l'unique marqueur des Penguins, qui ont rapidement montré leurs couleurs avant d'être dominés par les hommes de Peter Laviolette.

Matt Murray a cédé cinq fois sur 33 tirs. Il a accordé plus de trois buts dans un match éliminatoire pour une première fois depuis le 20 mai 2016, soit une séquence de 15 rencontres.

Les esprits se sont échauffés au troisième vingt et plusieurs pénalités ont été décernées. C'est d'ailleurs avec un joueur en plus que Josi et Ekholm ont fait bouger les cordages pendant ce duel.