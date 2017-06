Stevenson trop fort pour Fonfara conserve son titre WBC

Un texte de Jean-François Chabot

Stevenson a totalement dominé son adversaire dès que la cloche a retenti. Les coups puissants et précis ont eu vite fait de terrasser Fonfara qui s'est retrouvé au tapis alors qu'il restait encore plus de 80 secondes à écouler au round initial.

Quand il s'est relevé, Fonfara n'avait pas eu le temps de recouvrer ses esprits. Refoulé dans un coin par un Stevenson qui cherchait à en finir, Fonfara a bénéficié des largesses et de la trop grande patience de l'arbitre Michael Griffin pour survivre.

Mais à la reprise, Stevenson est revenu encore plus déterminé et Fonfara n'offrait plus aucune résistance. Face au danger qui le guettait, ses hommes de coin l'ont retiré des pattes de " Superman ".

Stevenson a déclaré dans le ring qu'il était le meilleur et qu'il allait continuer à affronter les meilleurs. S'il souhaitait envoyer un message clair à Eleider Alvarez, Stevenson s'y est pris de la bonne façon.

Les amateurs de boxe attendent la suite de l'histoire avec impatience.

Plus de détails sous peu.