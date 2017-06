Chris Cornell n’est pas mort à cause de médicaments, selon les résultats de l’autopsie

Le rapport confirme que l’artiste de 52 ans s’est donné la mort dans une chambre d’hôtel de Détroit, dans le Michigan. Les tests de toxicologie ont montré la présence de barbituriques, de caféine, d’un médicament contre l'anxiété (Ativan), d’un anti-opioïde ainsi que d’un décongestif.

Pour autant, le docteur Theodore Brown, qui a mené l’examen, se veut formel : « Ces médicaments n’ont pas contribué à la cause de la mort ».

Ces résultats faisaient l’objet d’une attente particulière depuis les déclarations des proches du chanteur, qui mettaient en doute l’idée que Chris Cornell se soit enlevé la vie intentionnellement. Vicky, femme du musicien, avait indiqué avoir parlé au téléphone à son mari juste après son dernier concert. Ce dernier lui aurait indiqué avoir peut-être pris un Ativan de trop.

Chris Cornell et sa femme, Vicky Karayiannis Photo : Associated Press/Chris Pizzello

L’avocat de la famille avait évoqué certains effets secondaires de ce médicament, dont la paranoïa et des pensées suicidaires.

« Beaucoup d’entre nous qui connaissons Chris ont bien remarqué qu’il n’était plus lui-même au cours des dernières heures de sa vie et que quelque chose n’allait vraiment pas bien. Nous apprenons avec ce rapport que plusieurs substances ont été retrouvées dans son système. Après tant d’années de sobriété, ce moment de terrible jugement semble avoir complètement détérioré et altéré son état d’esprit », a indiqué Vicky Cornell dans un communiqué vendredi.