Le Real Madrid marque l'histoire et reste au sommet de l'Europe

Déjà le club le plus titré de l’histoire de la C1, le Real Madrid a soulevé la Duodécima, sa 12e coupe aux grandes oreilles – et sa deuxième de suite avec Zinédine Zidane comme entraîneur. Aucune équipe depuis le grand Milan d’Arrigo Sacchi, en 1989 et en 1990, n'avait conservé sa couronne.

Cristiano Ronaldo est devenu le deuxième joueur à marquer dans trois finales de C1, après le légendaire attaquant du Real Alfredo Di Stefano, buteur dans les cinq premières finales de l’histoire. Ses 11e et 12e réalisations en 2016-2017 ont par ailleurs permis au Portugais de rattraper son rival de toujours, l'Argentin Lionel Messi, au palmarès des buteurs de cette saison européenne.

Casemiro et Marco Asensio ont marqué les autres buts des vainqueurs. tandis que Mario Mandzukic a assuré la seule réplique turinoise.

Ronaldo a lancé les Madrilènes en avant à la 20e minute après une brillante action collective, sur une passe en retrait du latéral droit Dani Carvajal. Son tir dévié a eu raison du gardien Gianluigi Buffon, qui tentait de décrocher enfin un premier titre européen, une anomalie certaine compte tenu de ses nombreux exploits en Italie et sur la scène internationale.

Mario Mandzukic, de la Juventus, marque d'un ciseau en finale de la Ligue des champions de l'UEFA contre le Real Madrid Photo : Getty Images/AFP/Ben Stansall

La Juventus est cependant revenue au pointage de la plus éclatante des façons, sept minutes plus tard. Après un savant contrôle de la poitrine sur une remise de Gonzalo Higuain, Mandzukic a exécuté un ciseau qui a trompé le gardien Keylor Navas.

Le but gagnant est venu à l’heure de jeu d’une source inattendue : le milieu défensif Casemiro. Généralement salué pour l’équilibre qu’il apporte à l'entrejeu madrilène, le Brésilien a sauté sur un ballon dégagé par la défense de la Juventus pour décocher un boulet qui s’est écrasé au fond des filets après avoir dévié.

Casemiro célèbre le deuxième but du Real Madrid face à la Juventus en finale de la Ligue des champions de l'UEFA Photo : Getty Images/Matthias Hangst

Ronaldo a doublé l’avance du Real Madrid trois minutes plus tard après un autre centre en retrait, cette fois du meneur de jeu croate Luka Modric. Le tir croisé à bout portant de Ronaldo n’a laissé aucune chance à Buffon.

Le Gallois Gareth Bale, originaire de Cardiff, a finalement amorcé sur le banc ce grand rendez-vous organisé dans sa ville natale. Forfait pour un total de quatre mois cette saison en raison de blessures à la cheville et au mollet, Bale est monté au jeu à la 77e minute pour remplacer l’attaquant français Karim Benzema.

Entré dans le match à la place d'Isco à la 82e minute, Asensio a inscrit le dernier but des champions dans les arrêts de jeu de la seconde période. Sur un centre en retrait, bien sûr.