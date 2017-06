Philippe Couillard s'engage à tendre vers la parité des candidats en 2018

En 2014, la proportion de femmes candidates au sein du PLQ s'élevait à environ 30 %.

Pour Philippe Couillard, cet engagement est une façon de rajuster le tir auprès des militants qui disent se sentir déconnectés de leur parti, comme l'avait révélé un rapport interne l'automne dernier.

L’enjeu du militantisme est au coeur des discussions lors du conseil général, qui s'est ouvert sur fond de tensions avec les ingénieurs du gouvernement, en grève depuis le 24 mai.

Plusieurs dizaines d’entre eux ont bruyamment accueilli les membres du PLQ à l'entrée de l'hôtel Delta, à l'aide de klaxons et de vuvuzelas.

Les négociations sont présentement dans une impasse. Les 1400 ingénieurs de l'État demandent notamment une augmentation salariale de 20 %.

« Les gens ont pris leur samedi matin pour venir manifester pour dire comment ça se fait qu’on est le corps d’ingénieurs le moins bien payé de l’ensemble de l’appareil public au Québec », a déclaré Marc-André Martin, le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec.

Le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, a clairement indiqué samedi que le conflit ne s'éterniserait pas.

M. Moreau a laissé planer la possibilité d'adopter une loi spéciale pour forcer le retour au travail.

Selon des données du ministère des Transports obtenues par Radio-Canada, la grève paralyserait actuellement plus de 250 chantiers à travers la province. M. Moreau parle quant à lui de 50 chantiers « sous surveillance ».

Ces chantiers requièrent la présence des ingénieurs pour diverses raisons, dont la surveillance et l'inspection.

Constitution

Par ailleurs, des militants ont chaudement applaudi la nouvelle politique Québec-Canada du premier ministre Couillard, qui vise à rouvrir le dialogue avec tous les Canadiens en vue d'éventuelles négociations constitutionnelles.

L'approche est rafraîchissante, selon plusieurs militants, et vient rejoindre la nouvelle génération de milléniaux qui est favorable au partage d'idées, sans confrontation.

En point de presse, le premier ministre a répété qu’il ne demande pas l’ouverture d’une conférence constitutionnelle, qui est, selon ses mots, la « destination ultime ».

Ce qu’il faut d’abord faire, c’est lever le tabou. On dirait que depuis quelques années, on n’a plus le droit, ni au Québec ni au Canada, de parler de ce sujet. Nous, on se redonne le droit d’en parler afin de rétablir le contact et le dialogue avec les autres Canadiens.

Philippe Couillard, premier ministre du Québec