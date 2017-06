L'Océanic opte pour Alexis Lafrenière

Âgé de seulement 15 ans, Lafrenière a connu une saison remarquable avec les Vikings dans la Ligue midget AAA en 2016-2017.

L'ailier gauche de 6 pieds et 171 livres a récolté 33 buts et 50 passes pour un total de 83 points en seulement 36 matchs. Lafrenière a devancé son plus proche poursuivant, l'attaquant Samuel Poulin, des Phénix du Collège Esther-Blondin, par 15 points, et ce, même s'il a joué trois rencontres de moins et que ce dernier est un an plus âgé.

Poulin, un autre ailier gauche de 6 pieds et 195 livres a d'ailleurs pris le chemin du Phoenix de Sherbrooke au 2e échelon. Fils de l’ancien du Canadien de Montréal Patrick Poulin, il y retrouvera son frère Nicolas.

Deux autres attaquants, les centres Jakob Pelletier et Xavier Parent, ont été repêchés troisième et quatrième par les Wildcats de Moncton et les Mooseheads de Halifax, respectivement.

Maxence Guenette, des Commandeurs de Lévis, a été le premier défenseur choisi, au cinquième échelon par les Foreurs de Val-d'Or.

Des 19 joueurs sélectionnés pendant la première ronde, 12 sont des attaquants et les sept autres sont des défenseurs. Quatorze de ces jeunes espoirs ont évolué dans la Ligue midget AAA la saison dernière.

Pour seulement la deuxième fois de son existence, l'Océanic s'exprimait au premier rang du repêchage. L'organisation rimouskoise a obtenu ce privilège en remportant la première loterie de l'histoire du circuit, le 6 avril. En 2003, l'Océanic avait jeté son dévolu sur Sidney Crosby.