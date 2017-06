Imbeau-Dulac champion canadien au tremplin de 3 mètres

Originaire de Saint-Lazare, Imbeau-Dulac a remporté un premier titre canadien depuis 2013 en récoltant 444,15 points. Le Montréalais Peter Thach Mai, qui avait surpris Imbeau-Dulac pour gagner le titre aux championnats hivernaux en février, s'est contenté de l'argent avec 407,10 points. Cam McLean, de Winnipeg, a complété le podium avec un score de 403,20.

« Je ne me sens pas dans mon élément aux nationaux et je suis donc très fier d'avoir été en mesure de me présenter ici et d'avoir réussi six plongeons en finale sans commettre d'erreur majeure, a déclaré Imbeau-Dulac. On s'attend à me voir gagner aux nationaux et ça me rend toujours nerveux. »

Imbeau-Dulac a gagné l'argent au tremplin de trois mètres lors du Grand Prix de la FINA présenté à Madrid le week-end dernier. Il s'agissait pour lui de la première médaille de sa carrière sur le circuit des Grands Prix. Il a également remporté l'or en compagnie de Thach Mai lors de l'épreuve synchronisée.

Elaena Dick, d'Edmonton, a gagné l'épreuve féminine au tremplin d'un mètre, devant Ashley McCool, de Calgary, et Aimee Harrison, de Winnipeg.