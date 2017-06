Bonino, un cas incertain pour samedi

Bonino marche à l'aide de béquilles et porte une botte de protection au pied gauche.

Les Penguins décideront au dernier moment s'il peut affronter les Predators lors du match numéro trois.

Mercredi, Bonino a été atteint à la cheville gauche par un tir frappé de P.K. Subban, à mi-chemin au premier vingt. Il est allé au vestiaire, mais il est revenu dans le match à partir de la deuxième période.

Vendredi, Bonino est arrivé à l'hôtel des siens à Nashville en utilisant des béquilles.

Nick Bonino on crutches and in a walking boot #StanleyCup pic.twitter.com/Q2430xbZUw