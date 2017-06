Menace terroriste au festival Rock am Ring : Simple Plan en sécurité

Le festival, qui se tient jusqu'à dimanche sur le circuit de la F1 Nürburgring, attire des dizaines de milliers de spectateurs.

La police a annoncé par communiqué qu'elle disposait « d'éléments concrets, au vu desquels une possible menace terroriste n'est pas à exclure ». Elle a également demandé aux festivaliers d'évacuer les lieux « dans le calme ». La police a précisé qu'elle a renforcé les mesures de sécurité à la suite de l'attentat survenu le 22 mai à Manchester, déployant 1200 agents supplémentaires sur le site.

Le groupe québécois Simple Plan, qui fait partie de la programmation, a rassuré ses admirateurs. Le batteur Chuck Comeau a publié le message suivant sur Twitter et Instagram :

Due to terrorist threats, Rock AM Ring festival in Germany has been evacuated. We are safe and… https://t.co/IkZg4LZho0