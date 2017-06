Lutte contre le tabagisme : Québec veut distribuer plus de constats d’infraction

Un texte d’Alexandre Duval

En entrevue avec Radio-Canada pour dresser le bilan des mesures antitabac entrées en vigueur au cours de la dernière année, la ministre déléguée à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie a sonné la fin de la récréation.

« Une fois qu'on a sensibilisé la population, qu'on a averti, qu'on a répété, […] là on va entrer en mode contravention et il faut que les gens soient conscients de ça », lance Lucie Charlebois.

Le nombre d’inspecteurs chargés de faire appliquer la Loi concernant la lutte contre le tabagisme a d’ailleurs été revu à la hausse depuis le début de l’année, passant de 26 à 28. « Soyez vigilants », recommande la ministre.

Selon le contexte, les inspecteurs pourront encore donner des avis aux citoyens et aux établissements pris en défaut. « Mais ce que je vous dis, c’est qu’on va être un peu plus sévères », précise Mme Charlebois.

Plus on encadre, plus on durcit, plus on a de chances de réduire le tabagisme.

Lucie Charlebois, ministre responsable à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie