Les conservateurs se heurtent à une motion des libéraux en appui à l'Accord de Paris

Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, a lancé vendredi le même message que le président français, Emmanuel Macron : pour les pays qui demeurent signataires du traité, ce retrait est une mauvaise nouvelle, mais une occasion d'affaires.

Dans les couloirs du parlement, à Ottawa, il a dit avoir discuté avec sa collègue à l'Environnement, Catherine McKenna, de la possibilité de lancer une opération séduction pour attirer des investisseurs et des investissements.

Le ministre Champagne a expliqué en mêlée de presse qu'il envisageait de mettre sur pied « une initiative commerciale pour démontrer que nous, au Canada, nous allons continuer de façon très ferme à faire la promotion des technologies environnementales ».

Cette réaction fait écho à celle du président Macron, qui, jeudi, a en quelque sorte fait un pied de nez à son homologue américain ayant fait campagne en promettant de sauver les emplois américains, et qui a dit être sorti de l'Accord de Paris pour remplir cette promesse.

Le locataire de l'Élysée a en effet invité ouvertement les Américains déçus par la direction que prenait leur pays à mettre le cap vers la France, assurant « scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs, citoyens engagés » qu'ils trouveraient « dans la France une seconde patrie ».

L'annonce de Donald Trump a semé la consternation au sein de la communauté internationale. Au Canada, le bureau de Justin Trudeau a publié jeudi une déclaration pour signaler sa désapprobation.

« Nous sommes profondément déçus que le gouvernement fédéral des États-Unis ait décidé de se retirer de l'Accord de Paris », a déclaré le premier ministre canadien dans un communiqué.

Une motion potentiellement embarrassante pour Scheer?

Dans les heures ayant suivi l'annonce de Washington, les libéraux ont aussi déposé une motion stipulant que « malgré le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris, le Canada demeure résolu à mettre en oeuvre l'Accord, car cela est dans l'intérêt de tous les Canadiens ».

Que, de l'avis de la Chambre, le changement climatique constitue un problème mondial qui nécessite une solution mondiale; malgré le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris, le Canada demeure résolu à mettre en oeuvre l'Accord, car cela est dans l'intérêt de tous les Canadiens. Le libellé de la motion libérale

Au moment où ils seront invités à se prononcer sur cette motion, la semaine prochaine, les conservateurs et leur nouveau chef devront décider s'ils se rangent du côté des États-Unis, a mentionné la ministre McKenna.

À son entrée à la période des questions, vendredi matin, elle a dit espérer que « tous les députés » appuieront la motion, puisqu'elle permettra selon elle de « démontrer le leadership du Canada et son soutien au monde entier pour notre planète ».

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'un vote défavorable de la part du nouveau leader conservateur, Andrew Scheer, enverrait comme message, elle n'a pas répondu directement, mais a laissé entendre que cela placerait le chef de l'opposition officielle en porte-à-faux avec le reste du monde.

« On va attendre de voir qui va voter pour l'Accord de Paris. J'espère que tout le monde votera pour », a-t-elle déclaré lors d'une mêlée de presse.

« Nous savons que le monde entier va de l'avant, les États-Unis vont dans une différente direction avec la Syrie et le Nicaragua, qui vont être hors de l'Accord de Paris, mais tout le monde va de l'avant. Mais on va voir », a enchaîné Mme McKenna.

La Syrie et le Nicaragua ne sont pas signataires de l'entente conclue en décembre 2015. La première – plongée dans une guerre civile – n'ayant pas dépêché d'émissaire à la conférence parisienne, et le second ayant refusé de signer un texte qu'il jugeait trop peu ambitieux.

Des aspects qui désavantageraient le Canada, selon Andrew Scheer

Le nouveau dirigeant des troupes conservatrices a affirmé dimanche dernier, lors d'un entretien avec La Presse canadienne, que « si les États-Unis se retiraient de l'Accord, on doit avoir une conversation », et que « comme opposition, ce sera notre rôle à ce moment-là ».

Andrew Scheer avait aussi signalé lors de cette entrevue, accordée quelques heures après sa victoire électorale, qu'il y avait selon lui « des aspects dans l'Accord qui placent le Canada en désavantage et qu'on doit regarder ».

Quelques députés conservateurs croisés vendredi dans le foyer de la Chambre ont réitéré qu'ils étaient pour l'entente internationale, mais ont dit vouloir étudier attentivement la motion avant de déterminer s'ils allaient voter pour ou contre, sentant un piège.

« S'ils [les libéraux] ont joué fair-play, s'ils ont présenté une motion raisonnable, je ne vois pas de problème à appuyer une motion pour appuyer l'Accord de Paris. Mais je suis toujours un peu méfiant par rapport aux libéraux », a mentionné le député Luc Berthold.

« Je pense que l'Accord de Paris est un bon accord pour le Canada et pour le monde, donc je ne comprends pas la position des États-Unis de s'être retirés unilatéralement comme ils l'ont fait », a ajouté l'élu de Mégantic-L'Érable.

Il est difficile pour les conservateurs de renier le traité paraphé par 195 pays en décembre dernier, car le gouvernement de Justin Trudeau s'est présenté à la conférence sur le climat avec les cibles établies par la précédente administration, celle de Stephen Harper.