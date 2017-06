Radiohead dénonce les pressions dont il fait l’objet pour annuler un concert en Israël

La formation menée par Thom Yorke doit terminer sa présente tournée à Tel-Aviv le 19 juillet, mais en avril dernier, plusieurs artistes, dont l’ex-Pink Floyd Roger Waters, ont fait pression sur Radiohead afin qu'il annule ce concert.

Selon Thom Yorke, ce mouvement crée les divisions qui alimentent les politiciens de droite comme le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président américain Donald Trump et la première ministre britannique Theresa May.

« Tout cela encourage la discorde. Vous ne rassemblez pas les gens. Vous n'encouragez pas le dialogue ou la compréhension mutuelle », a-t-il expliqué en entrevue au magazine Rolling Stone.

Thom Yorke de Radiohead Photo : Getty Images/Kevin Winter

Thom Yorke dénonce « l’extrême condescendance » du mouvement qui croit que Radiohead n’est pas familier avec le conflit israélo-palestinien. Il a aussi précisé que la femme du guitariste Jonny Greenwood est une Arabe-israélienne.

Dans une lettre ouverte adressée au groupe, le militant antiapartheid et prix Nobel de la paix Desmond Tutu, l’auteure Alice Walker et le musicien Thurston Moore, tous signataires de la campagne, ont souligné que Radiohead soutient politiquement d’autres causes.

Le groupe a notamment donné des concerts pour venir en soutien aux Tibétains, à Amnistie internationale et à la lutte aux changements climatiques.

C'est vraiment énervant que des artistes que je respecte pensent que nous ne sommes pas capables de prendre une décision morale nous-mêmes après toutes ces années. Thom Yorke

Depuis les premiers appels au boycottage lancés en avril, Radiohead était demeuré silencieux.

Lors d’un concert en avril au Greek Theatre de Berkeley, en Californie, une bannière leur demandant d’annuler leur concert à Tel-Aviv a été suspendue.