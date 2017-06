Constitution : la petite séduction

On pensait que le débat constitutionnel était en veilleuse, voire mort et enterré. Le premier ministre Philippe Couillard nous a surpris en le réactivant. Il y va maintenant avec une approche différente. Pas de revendications à prendre ou à laisser mais une conversation ouverte, sans obligation de résultat et sans échéancier. Mais quelle mouche a bien pu piquer le premier ministre?