Faux Trump décapité : Kathy Griffin n'est pas au bout de ses peines

Critiquée de toutes parts, Kathy Griffin, qui a rapidement présenté ses excuses, se trouve de plus en plus isolée. Après le réseau CNN, qui a annoncé que l'humoriste n'animerait pas l'émission de fin d'année en direct de Times Square, à New York, nombre de salles de spectacles ont annulé les spectacles qu'elle devait donner, également dans la région de New York. L'entreprise Squatty Potty a elle aussi mis fin à son association avec l'humoriste.

Kathy Griffin s'adressera aux médias vendredi, accompagnée de son avocate, Lisa Bloom, afin de faire le point sur la situation.

Après la publication de cette photo mercredi, Donald Trump a vigoureusement dénoncé le geste de l'humoriste sur son compte Twitter : « Kathy Griffin devrait avoir honte d'elle-même. Mes enfants, particulièrement mon fils de 11 ans, Barron, ont du mal avec ça. Malade! »

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mai 2017

Le gouverneur du New Jersey a qualifié l'humoriste de « dégueulasse », et la photo de « complètement scandaleuse ».

Les appuis à Kathy Griffin se sont plutôt faits rares. Jamie Foxx et Jim Carrey ont tenu à rappeler que le travail d'humoriste comportait certains risques.

L'humoriste Kathy Griffin Photo : Associated Press/Chris Pizzello

« Je pense que c'est le travail d'un humoriste de franchir la ligne en tout temps, parce que la ligne n'est pas réelle, a expliqué Carrey. Si vous vous placez sous les projecteurs et que vous faites toutes les folies que [Trump] fait, nous sommes la dernière ligne de défense. Et vraiment, les humoristes sont la dernière voix de la vérité dans tout ça. »

Kathy Griffin, 56 ans, est une humoriste, actrice et animatrice qui a notamment remporté deux prix Emmy pour une émission de téléréalité sur sa carrière (2005-2010). Elle a présenté des spectacles au festival Just for Laughs de Montréal en 2008 et en 2013.