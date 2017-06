Après celui sur les Beatles, Ron Howard réalisera un documentaire sur Luciano Pavarotti

Sa société de production audiovisuelle, Imagine Entertainment, et White Horse Pictures en ont fait l'annonce jeudi.

Ron Howard, lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur pour Un homme d’exception, en 2001, affirme que la vie de ce chanteur d'opéra regorge de drames et de contradictions.

Ron Howard Photo : Invision/Andy Kropa

Pavarotti était devenu un artiste classique à succès, avec plus de 100 millions d'albums vendus. Il a enregistré le premier album classique à avoir atteint le sommet des palmarès pop.

Le ténor a succombé à un cancer du pancréas en 2007, à l'âge de 71 ans.

La date de sortie du documentaire, de même que son titre, restent à déterminer.

La dernière réalisation de Howard, The Beatles : Eight Days of Week - The Touring Years avait été sacré meilleur film musical aux prix Grammy.