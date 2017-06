L’OSM offre un concert surprise aux sinistrés des inondations

Ce spectacle sera ouvert à tous et présenté gratuitement dès 19 h 30, près de la mairie de Pierrefonds-Roxboro, située au 13 665, boulevard de Pierrefonds.

En tant que musiciens, nous ne pouvons reconstruire des maisons, mais nous espérons que ce petit geste de solidarité et d’amitié envers les Montréalais pourra contribuer à l’esprit de coopération suite aux inondations de ce printemps. Maestro Kent Nagano

L’OSM, qui avait déjà commencé à amasser des fonds pour venir en aide aux sinistrés, versera toutes les sommes reçues à la Croix-Rouge Québec.

« La musique est mystérieuse. Quand on n’a plus d’énergie et qu’on entend de la musique, cela amène une certaine force. Quand on est désespéré et qu’on entend la musique, cela peut apporter de l’espoir et surtout, la musique peut donner une vision vers le futur », a expliqué le chef d'orchestre Kent Nagano.

Plus de 430 résidences ont été inondées lors des crues exceptionnelles qui ont touché l’île de Montréal ce printemps.

À la Ville de Montréal, le maire Denis Coderre a non seulement appuyé le projet mais félicité l'OSM et son chef pour leur engagement envers les Montréalais.