Juste la fin du monde et Nelly se distinguent au Gala des artisans Québec Cinéma

Le film de Xavier Dolan a obtenu trois prix Iris : meilleure direction de la photographie (André Turpin), meilleure distribution des rôles (Xavier Dolan) et le film s'étant illustré le plus à l'étranger.

Il a notamment obtenu le Grand Prix au Festival du cinéma de Cannes. Le long métrage a aussi reçu trois César, dont celui du meilleur réalisateur.

Sylvain Corbeil, producteur du film « Juste la fin du monde », lauréat de trois prix jeudi au Gala des artisans Photo : Radio-Canada

Nelly a été récompensé dans les catégories meilleur maquillage (Djina Caron), meilleure coiffure (Martin Lapointe) et meilleure musique originale (Dear Criminals).

Two Lovers and a Bear de Kim Nguyen s'est vu remettre deux prix : meilleur montage (Richard Comeau) et meilleur son (Claude Beaugrand, Bernard Gariépy Strobl et Claude La Haye).

La productrice Lyse Lafontaine a été honorée elle aussi, obtenant le premier Iris Hommage. Sur le site Internet du Gala, on notait que « depuis plus de 30 ans, la productrice Lyse Lafontaine contribue à l'éclosion du talent de la fine fleur du cinéma québécois et favorise son plein rayonnement ».

La productrice Lyse Lafontaine a remporté l'Iris Hommage jeudi au Gala des artisans Photo : Radio-Canada

Quant au Gala Québec Cinéma, il se déroulera au studio 42 de la Maison de la Société Radio-Canada, dimanche soir. Il sera animé par les comédiennes Guylaine Tremblay et Édith Cochrane.

Les cinq films candidats au prix du meilleur film : Avant les rues de Chloé Leriche, Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau de Mathieu Denis et Simon Lavoie, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Two Lovers and a Bear de Kim Nguyen et Les mauvaises herbes de Louis Bélanger.