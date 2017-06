Catriona Le May Doan rejoint Équipe Canada

Dans le rôle nouvellement créé, Le May Doan sera le pont entre la chef de mission Isabelle Charest et l’équipe d’athlètes qui représentera le Canada aux prochains Jeux.forte de ses quatre participations aux Jeux

Forte de ses quatre participations aux Jeux, la meilleure patineuse sur longue piste de son époque, tentera d'inspirer les Olympiens de Pyeongchang.

Après avoir porté le drapeau canadien dans les cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2002, la patineuse de la Saskatchewan a défendu son titre olympique avec une médaille d’or au 500 m, devenant ainsi la première représentante du Canada à défendre avec succès une médaille d’or à des Jeux olympiques.

Elle a détenu le record mondial du 500 m pendant près d’une décennie. Son record olympique sur la même distance n'a été battu qu'à Sotchi en 2014.

« C’est quelque chose qui m'habite depuis le jour où j’ai pris ma retraite, a déclaré Le May Doan qui a assisté à cinq Jeux en tant que membre des médias au cours des 14 dernières années. Je voulais revenir et pouvoir être avec les athlètes, être en mesure de les aider à faire face au bien et au mal, être en mesure de les aider à être à leur mieux au moment des Jeux, et je suis ravie. »

La championne de longue piste compte évidemment apprendre énormément de Charest, sa coéquipière lors de trois Jeux olympiques à trois.

« Je reviens en tant que recrue et je peux apprendre d’Isabelle, mais surtout je veux simplement aider les athlètes de quelque façon que ce soit pour qu’ils arrivent aux Jeux et qu’ils livrent la performance de leur vie. Je veux qu’ils soient satisfaits de tout ce qu’ils ont pu faire dans le contexte où ils vont concourir. »