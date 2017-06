C'est le grand retour d'Arcade Fire!

Il s'agira du premier album en quatre ans pour la formation indie. Dans la pièce dévoilée jeudi, on peut constater une influence disco des années 1970. Sur Reflektor, le précédent album des Montréalais, quelques chansons empruntaient des avenues dance rock, un style cher au coréalisateur James Murphy, du groupe LCD Soundsystem.

Voici la nouvelle pièce, Everything Now :

Thomas Bangalter, du duo français Daft Punk, et Steve Mackey, ex-bassiste du groupe britannique Pulp, ont coréalisé la pièce avec le groupe. Markus Dravs, qui a coréalisé Reflektor, The Suburbs et Neon Bible, est de retour pour ce nouveau disque. L'album a été enregistré entre La Nouvelle-Orléans (Boombox Studios), Montréal (Sonovox Studios) et Paris (Gang Recording Studio).

Arcade Fire a du même coup annoncé les détails de sa nouvelle tournée, Infinite Content, qui comprend sept arrêts au pays. Les billets pour ces concerts seront mis en vente le 9 juin.

Les concerts prévus au Canada : Québec - Centre Vidéotron - 5 septembre

Montréal - Centre Bell - 6 septembre

Ottawa - Centre Canadian Tire - 9 septembre

Edmonton - Rogers Place - 11 octobre

Calgary - Scotiabank Saddledome - 12 octobre

Vancouver - Pacific Coliseum - 14 octobre

Toronto - Centre Air Canada - 3 novembre

La formation s'arrêtera également à New York (Madison Square Garden) le 12 septembre, à Boston (TD Garden) le 15 et à Los Angeles (The Forum) le 20 octobre. Elle se produira au cours des prochains mois dans plusieurs festivals en France, en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne notamment.

Dans la grande famille de Sony

Arcade Fire lancera ses deux prochains albums, dont Everything Now, sous l'étiquette Columbia Records, propriété de Sony, rapporte par ailleurs le magazine américain Variety.

Régine Chassagne et Win Butler d'Arcade Fire Photo : Getty Images/Theo Wargo

Les détails de l'entente n'ont pas été dévoilés. Il est donc trop tôt pour savoir si le groupe poursuivra sa relation avec l'étiquette de disques indépendants Merge, avec laquelle il a fait paraître ses quatre premiers albums.

Le groupe a remporté en 2010 le Grammy de l'album de l'année pour le disque The Suburbs.