La Saskatchewan réfléchit aussi à des revendications constitutionnelles

La péréquation se trouve au sommet de la liste. Dans un communiqué, Brad Wall la qualifie de « système terriblement défectueux ».

Il déplore que ce système prenne plus de 500 millions de dollars par année à la Saskatchewan, alors que l’économie de la province est, selon lui, malmenée par les bas prix des ressources naturelles, d'autant plus que la Saskatchewan fournit tout de même plus de 11 milliards de dollars par année au Québec.

À lire aussi : Trudeau ne voit aucune raison de rouvrir la Constitution

M. Wall ajoute que cela résulte, en partie, d'une formule obsolète qui pénalise les provinces productrices de pétrole et de gaz, mais qui ne comprend pas de révision pour les provinces qui ont d'énormes réserves hydrographiques comme le Québec et le Manitoba.

Mercredi, La Presse canadienne a appris que le Québec comptait lancer une vaste offensive à travers le pays pour convaincre les Canadiens de la justesse de ses revendications, notamment de voir sa différence enfin reconnue officiellement d'un océan à l'autre.