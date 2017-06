Le concert-bénéfice d’Ariana Grande affiche complet en quelques minutes

Les organisateurs ont cependant réservé des places pour des gens qui étaient au concert de la chanteuse américaine lors de l’attentat qui a fait 22 morts et une centaine de blessés.

Les profits du concert-bénéfice seront remis au fonds d’urgence créé par la Ville de Manchester et la Croix-Rouge britannique.

Justin Bieber Photo : Getty Images

Le concert aura lieu au stade de cricket Old Trafford et réunira entre autres Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan et Take That.

Jeudi, le groupe Black Eyed Peas, le chanteur britannique Robbie Williams et le groupe féminin Little Mix se sont ajoutés à la liste.

Ariana Grande a suspendu sa tournée mondiale Dangerous Woman et a annulé plusieurs spectacles prévus en Europe après l'attentat. La tournée reprendra le 7 juin à Paris.