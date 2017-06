Le Québécois Jesen Therrien promu dans les rangs AAA

Le Québécois a appris la nouvelle mercredi soir après le programme double des Fightin Phils de Reading.

« Le gérant m’a appelé pour aller dans le bureau avec l'instructeur des lanceurs et ils m’ont félicité en me disant que j’allais dans le AAA et que je me rapportais avec l’équipe dès le lendemain. Je suis vraiment content », raconte Therrien à Radio-Canada Sports.

Le droitier a connu un début de saison presque parfait dans la Ligue Eastern. Il a réussi 7 sauvetages en 8 tentatives, et il présente une fiche de 2-1 avec une moyenne de points mérités de 1,26 en 21 matchs. Il a retiré 39 frappeurs au bâton en 28 matchs et deux tiers. Les frappeurs n'ont maintenu qu'une moyenne de ,149 contre Therrien et n'ont pu lui soutirer que trois buts sur balles depuis le début de la saison. Son ratio coups sûrs/buts sur balles par manche lancée (WHIP) de 0,59 est parmi les meilleurs du circuit.

Le releveur de 1,88 m (6 pi 2 po) espère poursuivre sur sa lancée au niveau AAA.

« C’est une ligue où il y a plus de vétérans, plus de gars qui ont déjà joué dans les majeures, qui ont plus d’expérience. Ce sont des gars qui ont des plans, qui ont une approche particulière quand ils arrivent au bâton. Ce sera une bonne opposition pour moi », indique le natif de Montréal-Nord.



Aux portes des majeures

Le dépisteur des Phillies Alex Agostino croit que Therrien pourrait avoir besoin d'une certaine période d'ajustement.

« Ce sont peut-être des gars qui sont sur une pente descendante, mais ils savent jouer. Ils ont de l’expérience dans les majeures. Ce sont des frappeurs qui sont plus difficiles à retirer parce qu’ils s’élancent moins sur les lancers qui ne sont pas dans la zone des prises. Ils sont peut-être finis pour un rôle dans les majeures, mais ils peuvent dépanner », explique-t-il.

Les performances de Jesen Therrien sont épiées par les dirigeants des Phillies et, s'il obtient de bonnes présences avec les Iron Pigs de Lehigh Valley, son séjour dans le AAA pourrait être de courte durée. Pour atteindre les ligues majeures, il devra cependant parvenir à déloger un nom de la liste des 40 joueurs actifs.

« Je ne sais pas quel est le plan des Phillies ou ce qu’ils ont en tête. Je sais qu’ils ont confiance en moi et ils l’ont prouvé en me montant dans le AAA. C’est un autre défi », indique-t-il.

« Il a ouvert les yeux des décideurs cette année. Ils l’ont toujours aimé pour son éthique de travail. Mais là, les performances parlent d’elles-mêmes. Ils n’ont plus le choix », ajoute Alex Agostino.

Avec le club AAA, Therrien retrouve notamment le gérant Dustin Wathan, qui était à la barre de la filiale AA l'an dernier.