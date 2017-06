Un camp d'entraînement laborieux pour Vince Young

L'ancienne vedette de la Ligue nationale de football et participant au Pro Bowl à deux reprises avait de la difficulté à atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne le nombre d'interceptions et de passes incomplètes.

L'entraîneur des quarts-arrières Jarius Jackson indique qu'ils utiliseront les enregistrements vidéo du camp pour faire les ajustements nécessaires.

Il avoue que l'intégration de plusieurs nouveaux jeux n'ont certainement pas aidé Young.

C'est tout le contraire pour Brandon Bridge, le seul quart-arrière régulier de retour avec l'équipe. Bridge semble être tout à fait à l'aise depuis le début du camp d'entraînement.

Mon plus grand avantage, c'est que j'étais là l'an dernier et je connais le livre de jeux. On revoit les jeux de l'an dernier.

Brandon Bridge. quart-arrière, Roughriders de la Saskatchewan