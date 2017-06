50 ans après sa sortie, Sgt. Pepper's, des Beatles, redevient numéro 1

La popularité du quatuor ne s'essouffle pas : la version rematricée de Sgt. Pepper's pour le 50e anniversaire du disque s’est écoulée à 24 000 exemplaires à la mi-parcours de la semaine (du 29 mai au 4 juin) du palmarès Official Albums Chart Update.

Sgt. Pepper's a pris une avance considérable sur Divide, d’Ed Sheeran, et sera officiellement déclaré numéro un des ventes vendredi.

En 1967 et en 1968, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band était demeuré numéro un de l’Official Albums Chart Update pendant 27 semaines, et pendant 15 semaines au palmarès américain Billboard 200.

Détail de la pochette de l'album « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band », des Beatles, sorti en 1967 Photo : The Beatles

Jeudi, Liverpool, la ville où les Beatles se sont formés, célébrera le disque. Treize artistes présenteront des œuvres basées sur les 13 chansons du disque paru le 1er juin 1967.

Les statues des Beatles à Liverpool le 22 mars 2017 Photo : PA/Peter Byrne

Exclusivité montréalaise Expo 67 avait obtenu, en primeur nord-américaine, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Le disque y avait joué en boucle, le 1er juin 1967, devant plusieurs milliers de personnes, jusqu’à 2 h du matin.

Pour souligner le 50e anniversaire du huitième album studio des Beatles, EMI a produit différentes configurations du disque, dont un coffret de quatre CD, un DVD et un Blu-ray avec des remixages, des chansons inédites, la version monophonique du disque, des vidéos, des affiches et un livre.

En 2003, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band s'est hissé au premier rang du palmarès des 500 meilleurs albums du magazine Rolling Stone. En 2006, le Time l'a nommé meilleur album de tous les temps.

Il est, encore aujourd'hui, considéré comme l'album le plus réussi des Beatles et comme l'un des disques marquants de l'histoire du rock. L'album renferme notamment les chansons Lucy in the Sky with Diamonds et A Day in the Life.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont enregistré l'album au légendaire studio Abbey Road de Londres, en compagnie de leur fidèle réalisateur, George Martin. Giles Martin, le fils de ce dernier, a produit le remixage de la version de l'album soulignant son 50e anniversaire.