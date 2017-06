« Le racisme fera toujours partie de notre monde, de l'Amérique » - LeBron James

Au moment du méfait, mercredi matin, James se trouvait à Oakland où ses Cavaliers de Cleveland disputeront aux Warriors de Golden State les deux premiers matchs de la finale de la NBA, jeudi et dimanche.

« C'est difficile d'être noir en Amérique, quelle que soit votre richesse, votre célébrité et l'admiration que vous suscitez », a-t-il déclaré aux journalistes dans un point de presse, mercredi après-midi.

« Ma famille est en sécurité, c'est le plus important, a-t-il fait savoir, mais cela démontre que le racisme fera toujours partie de notre monde, de l'Amérique. La haine, en Amérique, en particulier pour les Noirs, fait partie du quotidien. Même si c'est généralement bien camouflé, vous savez que les gens disent des choses à l'abri des regards et lorsqu'ils vous voient, ils vous montrent leur sourire. C'est la réalité de chaque jour. »

« Si cette histoire peut braquer les projecteurs sur le sujet afin que la discussion se poursuive, c'est ce qui compte. »

James a acheté cette résidence secondaire pour plus de 20 millions de dollars en 2015.

Au moment de l'incident, sa famille était à Akron en Ohio, la résidence principale de James.