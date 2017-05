Les Jays balaient les Reds

Le cinquième circuit de la saison de Travis a rompu l'égalité de 3-3 en fin de septième face à Wandy Peralta (2-1). Maile a de son côté frappé sa deuxième longue balle de la saison deux manches plus tôt aux dépens du partant des Reds, Tim Adleman.

Le partant Mike Bolsinger a lancé jusqu'en sixième pour aider les Blue Jays (26-27) à gagner un huitième match à leurs neuf derniers. Jason Grilli (2-4) a travaillé une manche en relève pour ajouter la victoire à sa fiche. Roberto Osuna a survécu à une neuvième hasardeuse pour préserver un 11e gain cette saison.

Les Blue Jays ont maintenant remporté leurs six derniers duels interligues et ont maintenant une fiche de 15-12 au Rogers Centre. Leur séquence de 10 rencontres à domicile - ils ont une fiche de 5-1 jusqu'ici - se poursuivra jeudi, alors que le premier d'une série de quatre matchs contre les meneurs de l'Est de l'Américaine, les Yankees de New York, sera disputé.