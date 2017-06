Les films de l’été : entre reprises, suites et superproductions

Au Québec, le milieu du cinéma compte sur le succès aux guichets d’un film, De père en flic 2, avec Michel Côté et Louis-José Houde.

Bon cinéma!

THE MUMMY | 9 juin

L’actrice algérienne Sofia Boutella reprend le rôle de la momie, défendu par Boris Karloff dans la version originale de 1932 et par Arnold Vosloo dans celle de 1999. Nick Morton (Tom Cruise) la réveille, ce qui déclenche une série d’événements cataclysmiques.

THE BEGUILED | 30 juin

La réalisatrice Sofia Coppola a remporté le Prix de la mise en scène pour son nouveau film au dernier Festival de Cannes. Dans cette reprise du film de 1971 qui mettait en vedette Clint Eastwood, Colin Farrell interprète le rôle d’un soldat blessé lors de la Guerre civile américaine qui est accueilli dans une école pour filles située en Virginie.

DÉTESTABLE-MOI 3 | 30 juin

Après le succès des deux premiers films en 2013 et en 2015, Gru, Lucy et leurs trois filles reviennent dans de nouvelles aventures. La version adaptée au Québec permet d'entendre les voix de Marc Labrèche, de Michèle Deslauriers et de Catherine Brunet.

SPIDER-MAN : LES RETROUVAILLES | 7 juillet

À la suite de son apparition dans Capitaine America : La guerre civile en 2016, Spider-Man a droit à son propre film. Depuis 2002, il s’agit du troisième retour de l’homme-araignée. Après Tobey Maguire et Andrew Garfield, Tom Holland se glisse dans le costume de l’araignée aux superpouvoirs.

DE PÈRE EN FLIC 2 | 14 juillet

Sept ans après le premier film, Michel Côté et Louis-José Houde se retrouvent dans la peau d'un père et de son fils qui exercent tous les deux le métier de policier. Après une thérapie père-fils en 2009, le scénario explore cette fois-ci le concept de la thérapie de couple. Karine Vanasse, Patrice Robitaille, Julie Le Breton, Hélène Bourgeois-Leclerc, Sonia Vachon, Diane Lavallée, Yves Jacques, Mehdi Bousaidan, Mariana Mazza, Mathieu Quesnel, Sylvie Potvin, Alexandre Landry et Martin Dubreuil font aussi partie de la distribution.

LA GUERRE DE LA PLANÈTE DES SINGES | 14 juillet

Suite de L'aube de la planète des singes (paru en 2014), le troisième volet de La planète des singes pourrait porter les recettes totales de cette nouvelle série de films à près de deux milliards de dollars. Andy Serkis reprend son rôle de César, qui affronte le leader de la race humaine.

DUNKERQUE | 21 juillet

Trois ans après son Interstellar, le réalisateur britannique Christopher Nolan s'intéresse au sauvetage miraculeux de quelque 300 000 soldats alliés à Dunkerque, dans le nord de la France, en 1940. Le film met en vedette Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh et Harry Styles (membre du groupe pop One Direction).

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES | 21 juillet

Luc Besson adapte la bande dessinée du scénariste Pierre Christin et du dessinateur Jean-Claude Mézières, qui met en vedette Valérian et Laureline, les deux agents spatio-temporels. Dane DeHaan et Cara Delevingne interprètent les deux agents.

BRICE 3 | 4 août

Paru en 2005, Brice de Nice a permis à Jean Dujardin d'atteindre le statut de vedette dans le milieu du cinéma français. Il reprend le même personnage dans la suite de ce film (il n'y a pas eu de Brice de Nice 2), dont l'histoire se déroule à Nice. Le film est sorti en France l’an dernier.

DETROIT | 4 août

La réalisatrice Kathryn Bigelow a frappé deux grands coups avec The Hurt Locker, en 2009, et Zero Dark Thirty, en 2012. Elle est de retour avec Detroit, qui nous replonge dans les émeutes ayant enflammé cette ville du Michigan en 1967. On y suit un groupe de jeunes Noirs encerclés par les forces policières dans The Algiers Motel. John Boyega y tient le rôle principal.

Regardez la bande-annonce (en anglais) :