Poisson-chat sur la glace des Penguins : les accusations sont retirées

Le procureur du comté d’Allegheny Stephen Zappala a abandonné la procédure. Waddell était accusé par la police de Pittsburgh d’inconduite notoire et de possession d’une arme.

« Après révision du dossier, nous avons décidé que les actions de M. Waddell ne méritaient pas d’être jugées au criminel », a expliqué Me Zappala à une station de télévision de Pittsburgh.

« Un plouc avec une mauvaise idée »

« Je ne suis qu’un plouc [redneck] avec une mauvaise idée. » Waddell a accordé hier une entrevue à la radio 104,5 The Zone de Nashville. Il a révélé des détails sur les stratagèmes déployés pour arriver à ses fins.

Waddell a acheté un très gros poisson-chat au Tennessee et l’a transporté dans une glacière jusqu’à Pittsburgh. Pour réduire l’odeur, il a aspergé le poisson d’eau de Cologne. Une fois à destination, il a fileté le poisson. Un problème important persistait cependant : la carcasse était encore trop imposante.

« J’ai eu beau rouler dessus plusieurs fois avec mon camion, la tête était encore trop grosse, » a-t-il dit.

Pour entrer dans l’édifice sans être repéré, il a glissé la chose entre ses sous-vêtements et un caleçon de compression. Il a ensuite mis un survêtement assez large pour camoufler le tout. Une fois dans l’aréna, il a enroulé le poisson dans une serviette offerte aux fans et est descendu dans les sièges près de la glace avec l’aide de deux partisans des Predators rencontrés par hasard. Il s’est rendu près de la baie vitrée et a lancé le poisson.

« La foule s’est mise à me crier des insultes et je commençais à souhaiter l’arrivée de la sécurité », a-t-il conclu.

Les poissonniers de Pittsburgh demandent leurs cartes d’identité aux clients souhaitant acheter des poissons-chats et refusent d’en vendre aux résidents du Tennessee.