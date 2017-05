Jim Carrey de passage à Montréal cet été

Accompagné du producteur délégué Michael Aguilar et des acteurs Ari Graynor, Al Madrigal, Erik Griffin, Andrew Santino, RJ Cyler, et Clark Duke, Jim Carrey présentera cette émission, dont la diffusion débutera dès le 4 juin, sur la chaîne américaine Showtime.

I’m Dying Up Here porte sur un groupe de comédiens qui luttent pour s'établir dans le milieu de l’humour de Los Angeles au cours des années 70, avec l’aide d’une propriétaire d'un cabaret humoristique (Melissa Leo).

Les comédiens de la série « I'm Dying Up Here » Photo : Showtime

Jim Carrey agit à titre de producteur délégué de la série.

Le Canadien est devenu une vedette de l'humour et du cinéma, grâce entre autres aux films Ace Ventura mène l’enquête, Le masque, La cloche et l’idiot et Du soleil plein la tête.

Le festival Just for Laughs aura lieu du 12 au 31 juillet à Montréal. Jerry Seinfeld et Gad Elmaleh animeront un spectacle soulignant le 35e anniversaire du festival. Trevor Noah, Sugar Sammy, Kevin Hart, Judd Apatow et Ali Wong y donneront également des prestations.