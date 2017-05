« Couillard cache la vérité sur Marc-Yvan Côté », dit Lisée

« Si le premier ministre avait dit toute la vérité dès la première fois, on n’en serait pas là. On ne peut pas le croire, il n’a plus de crédibilité sur les questions éthiques », a déclaré le chef de l’opposition officielle en point de presse mercredi matin.



Le Journal de Montréal a révélé mercredi des courriels datant du mois d’avril 2012 qui montrent que Philippe Couillard était plus proche qu’il ne le disait de l’ex-organisateur politique Marc-Yvan Côté, qui a été banni à vie du Parti libéral du Canada en 2005 pour son implication dans le scandale des commandites.

Marc-Yvan Côté devant la Commission Charbonneau Photo : La Presse canadienne/Commission Charbonneau

Dans ces courriels échangés quelques mois avant de se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec, M. Couillard offre son soutien à M. Côté à la suite de la diffusion de reportages par l’émission Enquête à Radio-Canada. Il invite aussi M. Côté à venir relaxer à sa résidence au Lac-Saint-Jean.



Marc-Yvan Côté, un ancien vice-président de la firme de génie-conseil Roche, est associé dans ces reportages à un système de dons politiques illégaux au provincial en échange de contrats.

Un message à caractère humain

À la période de questions à l’Assemblée nationale, Philippe Couillard a indiqué qu’il a tout simplement voulu envoyer un message à caractère humain.

J’ai tendu la main à quelqu’un qui, probablement, se sentait inquiet. Je pense que tout être humain qui se respecte aurait fait quelque chose du genre. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

M. Couillard a confirmé qu’à la suite de ces messages, les deux hommes ne se sont pas vus.

« Il n’est pas venu me rencontrer. Ensuite, on s’est vus quand je lui ai demandé de ne pas se mêler de ma campagne à la direction et, je répète, il ne s’en est pas mêlé », a affirmé le premier ministre.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, en point de presse mercredi Photo : Radio-Canada

« Philippe Couillard a essayé de nous faire croire que la chose la plus importante pour lui, lorsqu’il est devenu candidat à la chefferie, c’était de bien indiquer qu’il ne devait y avoir aucun rapport entre lui et Marc-Yvan Côté. Il aurait été plus crédible en disant que cinq mois avant, il l’avait invité à son chalet. On ne sait pas quel autre élément caché existe et qu’on va peut-être découvrir la semaine prochaine ou la suivante », a mentionné Jean-François Lisée.

« C'est un calculateur »

« Souvent, j’ai pensé que c’était peut-être son mauvais jugement. Mais là, ce n’est plus permis de penser que c’est un mauvais jugement. C’est un calculateur, Philippe Couillard », a lancé Amir Khadir, député de Québec solidaire.

« Je ne sais pas pour vous, mais moi, les gens que j’invite à coucher à la maison et à relaxer sur le bord du lac, ce sont des amis et pas juste de vagues connaissances », a commenté le caquiste Simon Jolin-Barrette.