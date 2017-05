La statue d'un chien qui urine sur la petite fille de Wall Street choque

Érigée lors de la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier, la statue Fearless Girl représente une fillette se tenant, courageuse, les poings sur les hanches et le menton relevé, face au célèbre taureau de Wall Street.

Même s’il a retiré sa sculpture de chien Sketchy Dog après quelques heures, Alex Gardega a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

Voici une photo publiée sur Twitter où l'on voit la statue du chien et, à l'arrière, son créateur (portant un chandail bleu). On peut lire : « La réaction du mâle intimidé à Fearless Girl est d'uriner sur la statue. Tellement... original. »

The intimidated male response to the Fearless Girl statue was to piss on it. How...original. pic.twitter.com/xTZStLlHoD