À l'instar de l'Ontario, le Québec pourrait revoir ses lois sur le travail

« Le salaire minimum, la proposition sur les vacances, on trouve tout ça très intéressant [...] On est toujours à l'écoute de ce qui se fait ailleurs pour bien mesurer l'impact chez nous », a-t-il souligné en point de presse, avant d'aller à la séance du caucus libéral.

M. Couillard s'est dit en outre ouvert à améliorer la conciliation travail-famille au Québec. « Moi ce que je constate sur le terrain, ce que mes députés me disent, c'est que les jeunes familles ont besoin de temps », a-t-il dit.

Actuellement, la loi au Québec prévoit un minimum de deux semaines de vacances continues pour les travailleurs en poste depuis un an à moins de cinq ans, et trois semaines continues pour ceux en poste depuis cinq ans et plus.

L'Ontario, province voisine, a annoncé mardi une réforme de ses lois sur le travail, qui comprend une hausse du salaire horaire minimal, pour atteindre 15 $ en 2019, en plus de majorer le nombre de congés payés.

Plus précisément, l'Ontario ajoutera une troisième semaine de congé après cinq ans avec le même employeur, à l'instar du Québec.

L'Ontario accordera aussi 10 jours de congé pour urgence personnelle, dont deux seront payés, ce qui n'est pas le cas au Québec.