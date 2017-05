Radio Radio, Betty Bonifassi et Lee Aaron à l'extérieur au Festival de jazz de Montréal

Le concert extérieur d’ouverture le 28 juin portera sur le 375e anniversaire de Montréal, mais aucun détail de l’événement ne filtre pour le moment.

Pour la fête du Canada, le 1er juillet, le concert Discothèque mettra en vedette des artistes du pays, dont Carly Rae Jepsen, Men Without Hats, Radio Radio, Muzion et Buffalo Hat Singers.

Le 4 juillet, Walk Off the Earth, le groupe de l’année aux Junos 2016, assurera le grand événement de la soirée.

Le même soir, la Révélation Radio-Canada jazz pour 2017-2018, le saxophoniste Benjamin Deschamps, offrira ses compositions aux amateurs réunis au Casino de Montréal.

Comme il a déjà été annoncé plus tôt ce printemps, le chanteur et réalisateur Anderson .Paak donnera le concert de clôture du FIJM, le 8 juillet, sur la place des Festivals.

Du jazz, de l'électro et du blues

Les concerts de la formation Souljazz Orchestra (29 juin), de Valaire (Oobopopop, 30 juin), de Coco Méliès (1er juillet), de Betty Bonifassi (Lomax, 2 juillet) et de Dawn Tyler Watson (3 juillet) sont à surveiller.

Le 6 juillet, Renée Wilkin revisitera les grands succès de 1967 dans le concert Soul 67.

Le vibraphoniste Jean Vanasse et son quartette, ainsi que la contrebassiste Brandi Disterheft seront respectivement sur scène les 7 et 8 juillet.

Les sons festifs ont toujours leur place au Festival international de jazz de Montréal. La preuve en sera faite cette année encore avec les concerts de Face-T backed by Solid Ground Band (30 juin), de Fwonte (1er et 2 juillet) et de Nomadic Massive (8 juillet).

En blues, Guy Bélanger, Jean Fernand Girard et d’autres invités offriront un hommage au regretté Bob Walsh le 29 juin. L’harmoniciste légendaire Jim Zeller (2 juillet) sera de la partie, et Lee Aaron, ex-chanteuse canadienne de heavy métal des années 80, sera de retour avec un nouveau disque (8 juillet).

Enfin, Stanley Péan, d’ICI MUSIQUE, animera son émission en direct du Festival de jazz les 29 et 30 juin à 17 h 30, avec des prestations d’artistes accompagnés par Benjamin Deschamps.

Le 38e Festival international de jazz de Montréal aura lieu du 28 juin au 8 juillet.