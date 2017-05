Eugenie Bouchard accède au deuxième tour à Roland-Garros

La physionomie du match ressemble étrangement à celle du premier duel entre les deux joueuses à Indian Wells en 2016. Bouchard avait également perdu la première manche avant de remporter les deux suivantes.

Bouchard a amorcé le duel du mauvais pied. La Japonaise de 23 ans, 72e mondiale, menait 5-0 à la manche initiale. La Montréalaise multipliait les erreurs non provoquées.Elle en a commis 24 lors des huit premiers jeux contre seulement 12 coups gagnants.

Lentement, mais sûrement, elle a retrouvé son rythme et sa patience sur le terrain. Elle a conclu la troisième manche avec force en gagnant le dernier jeu à zéro.

Bouchard ne semblait pas importunée par sa blessure à la cheville droite, mais elle était craintive en début de rencontre.

« Je n’avais pas confiance en mes déplacements en première manche, a révélé Bouchard en entrevue. Je me suis dit que je devais essayer et après quelques jeux je me sentais vraiment bien.J’aurais dû commencer avec cette approche et avoir plus confiance en mon corps et mon jeu plutôt que de tenter de gagner les points trop rapidement. »

Elle s'est déplacée avec plus d’aisance à partir de la deuxième manche. Le bandage qu’elle portait à la cheville droite a tenu le coup. Bouchard ne sait pas comment sa blessure évoluera.

« Je sais qu’avec le bandage je ne peux pas aggraver mon cas, mais ma récupération ne sera peut-être pas aussi rapide. J’aurai du temps pour récupérer après le tournoi, mais là c’est un Grand Chelem alors je donne tout. »

Bouchard n’a gagné qu’un match, mais déjà son séjour à Paris est réussi selon elle.

« Je suis heureuse d’être ici, c’est déjà une victoire pour moi, explique la 57e mondiale. Je vais prendre ça un match à la fois, mais c’est déjà mieux que je pouvais espérer il y a quatre jours. »

La Montréalaise affrontera au prochain tour la Lettone Anastasija Sevastova, 19e mondiale, qui a battu l'Allemande Annika Beck, 71e en deux manches de 6-2 et 6-4.