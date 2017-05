Coldplay et Justin Bieber se joignent à Ariana Grande pour un concert-bénéfice à Manchester

Le concert, intitulé One Love Manchester, aura lieu au stade de cricket Old Trafford et réunira également Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry et Pharrell Williams.

Les profits du concert-bénéfice seront remis au fonds d’urgence créé par la Ville de Manchester et la Croix-Rouge britannique.

Une jeune femme marche vers la place St Ann pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Manchester. Photo : Associated Press/ Rui Vieira

Dans un communiqué publié vendredi, à la fois provocant et lourd en émotions, Ariana Grande soutenait qu'elle « ne laisserait pas la haine gagner ». Elle a affirmé, en outre, qu'elle entendait « tendre la main et le cœur et tout ce qu'il [lui serait] possible de donner » pour les victimes et leurs proches.

La chanteuse a suspendu sa tournée mondiale Dangerous Woman et a annulé plusieurs spectacles prévus en Europe après l'attentat qui a fait 22 morts. La tournée reprendra le 7 juin à Paris.