The Tragically Hip se lance dans l'industrie de la marijuana médicale

Le groupe rock canadien dit s'être allié à l'entreprise Newstrike dans ce qu'il décrit comme « un jumelage parfait ».

Par un communiqué transmis sur les réseaux sociaux, la formation a soutenu que le projet fédéral de légalisation du cannabis relève du « sens commun ». The Tragically Hip a expliqué avoir choisi les gens de Newstrike parce qu'« ils ont embauché des scientifiques et des cultivateurs prééminents, ont développé de vastes sites bien structurés et ont les ressources et l'expertise nécessaires pour s'engager dans ce projet ».

Le logo du groupe Tragically Hip et son association avec une compagnie de marijuana médicale Photo : Facebook/The Tragically Hip

Les fans du groupe n'ont pas tardé à proposer des noms pour un éventuel produit dérivé.

Certains ont mis de l'avant une référence au chanvre avec « Tragically Hemp », et d'autres ont joué sur le mot « intoxiqué » en anglais en suggérant « Tragically High ». Bon nombre d'idées s'inspiraient des titres de leurs chansons telles que « Twist My Joint » plutôt que Twist my Arm ou encore « Weed Kings » (« Rois du pot ») au lieu de Wheat Kings.