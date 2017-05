Un deuxième mandat pour les libéraux de Stephen McNeil en N.-É.

Les libéraux au pouvoir en Nouvelle-Écosse maintiennent leur avance sur les progressistes-conservateurs au fil du dépouillement des résultats des élections, mardi soir.

Plus de quatre heures après la fermeture des bureaux de vote, des libéraux étaient élus ou en avance dans 24 circonscriptions, et des progressistes-conservateurs étaient élus ou en avance dans 18 circonscriptions. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) comptait neuf candidats élus ou en avance.

Le résultat du vote en pourcentage de voix exprimées montrait un portrait encore plus serré.

Le chef libéral Stephen McNeil et le chef progressiste-conservateur Jamie Baillie ont été réélus dans leur circonscription respective, une heure après le début du dépouillement des votes. Le chef du NPD Gary Burrill a dû être plus patient avant d’avoir la confirmation de son élection.

Lors de la dissolution de la législature, le 30 avril, les libéraux détenaient 34 sièges, les conservateurs 10, les néo-démocrates 5 et on comptait un indépendant ainsi qu’un siège vacant.

Les libéraux de Stephen McNeil avaient été élus une première fois en 2013. Le parti venait de passer 15 ans sur les bancs de l’opposition. Le cheval de bataille du chef Stephen McNeil durant la campagne a été orienté sur la « croissance économique durable », promettant notamment de réduire les dépenses et la fiscalité d’un milliard de dollars en quatre ans, tout en aidant davantage les citoyens les plus vulnérables. Les thèmes de la santé et de l’éducation ont aussi dominé la campagne électorale.

Carte des résultats par circonscription Photo : Radio-Canada/Pascal Gervais

Les enjeux des Acadiens

Malgré un débat organisé par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) à la mi-campagne, les enjeux des Acadiens n’ont pas été discutés durant la campagne.

Plusieurs espéraient que les différents partis politiques de la province se prononcent sur la révision de la Loi sur les services en français et sur la question des circonscriptions acadiennes protégées, mais les sujets ont été complètement évacués de la campagne électorale.

Le seul élément dédié à la population acadienne qui a été discuté durant la campagne est la mise sur pied d’un comité de députation acadienne, une idée abordée par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse il y a quelques années.

Plus de détails à venir