Les Blue Jays sans pitié pour les Reds

Martin a donné l'avance aux Blue Jays en deuxième manche et Tulowitzki a ouvert les écluses quand il a vidé les sentiers en troisième. Smoak a permis à son équipe d'atteindre la dizaine dès la manche suivante.

Kendrys Morales, Smoak et Martin ont tous marqué trois points pour les Blue Jays (24-27), qui ont remporté six de leurs sept derniers matchs.

Devon Travis et Ezequiel Carrera ont tous deux placé quatre balles en lieu sûr. Marcus Stroman (6-2) a fait le travail pendant six manches et il mène les Blue Jays au chapitre des victoires. Il a accordé deux points et cinq coups sûrs.

Le pointage final aurait pu être pire pour les Reds (24-26), car les Blue Jays ont laissé 13 coureurs sur les buts et ils ont obtenu 23 coups sûrs dans le match.